Beetlejuice 2 | aver usato Jenna Ortega potrebbe essere segretamente geniale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’attesa per il sequel tanto atteso di “”, diretto dal rinomato regista Tim Burton, si è intensificata con l’annuncio del coinvolgimento della giovane e talentuosa attricenel cast di “2”., nota per le sue interpretazioni brillanti e versatili, si unirà a un gruppo di attori di talento nel portare vita a questo affascinante mondo spettrale.: Un nuovo capitolo nella saga di Burton Nel nuovo capitolo della saga, intitolato “2”,vestirà i panni della figlia del personaggio interpretato da Winona Ryder, un ruolo che promette dicruciale per lo sviluppo della trama e il tono del film. La sua presenza nel cast non solo aggiunge freschezza e giovinezza al ...