Beautiful | ricordate Ivy? Sta per tornare | la reazione dei Forrester

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 aprile 2024)torna a Los Angeles in: quali saranno le reazioni della famiglia? Preparatevi per colpi di scena e intrighi in arrivo. Nelle prossime emozionanti puntate di, sta per fare il suo ritorno tanto atteso un volto familiare,, interpretata con maestria da Ashleigh Brewer. Questa giovane donna, nata e cresciuta dall’altra parte del mondo come la sua interprete, si prepara a riportare un’ondata di intrighi nella vita della famiglia a Los Angeles.torna a Los Angeles: quale sarà il destino dei? (credit Mediaset Infinity) – Cityrumors.itChi non ricorda, figlia di John, fratello di Eric? Sebbene il nome del suo parente fosse ...