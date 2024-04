Beatrice Luzzi svela perché ha “vinto” il Grande Fratello e ha ragione

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è, senza ombra di dubbio, la vincitrice morale del. Intervistata tra le pagine di Chi Magazine, hato anche per quale motivo lo pensa.ha “” ilLa cosa più importante che ho fatto al Gf è stata trasmettere uno spirito comunitario, ossia dare all’interesse collettivo più importanza di quello personale. Ho sempre pranzato e cenato con tutti, mangiando quello che c’era, stando attenta a non sprecare nulla. Il mare è fatto da tante gocce e ciascuno di noi deve essere responsabile nei confronti delle risorse del pianeta. Bisogna partire dagli individui, dal territorio. Poi, per i grandi temi, c’è la ...

