Beatrice Luzzi esce allo scoperto | “Ecco perché ho vinto io il Grande Fratello”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)si racconta in una intervista concessa al magazine Chi: le parole dell’attrice Perè tempo di bilanci a oltre due settimane dalla fine del. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nella soap Vivere si è raccontata tra le colonne del settimanale Chi, dove ha colto l’occasione per tornare anche su alcune delle scelte fatte nel corso della sua carriera, pronta nuovamente a decollare dopo i fortunati mesi nel loft di Cinecittà: “Ho fatto lavori nell’ambito della comunicazione, della direzione creativa, della regia che non mi chiedevano di apparire. Sono stata una madre devota, ho messo i ragazzi al primo posto. L’ho fattosapevo che doveva essere così, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli”. Riguardo ...

Beatrice Luzzi è, senza ombra di dubbio, la vincitrice morale del Grande Fratello . Intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svela to anche per quale motivo lo pensa. Beatrice Luzzi svela perché ... (blogtivvu)

Beatrice Luzzi si racconta in una intervista concessa al magazine Chi: le parole dell’attrice Per Beatrice Luzzi è tempo di bilanci a oltre due settimane dalla fine del Grande Fratello. L’attrice ed ... (gossipitalia.news)

Beatrice Luzzi svela perché ha “vinto” il Grande Fratello (e ha ragione) - Beatrice Luzzi svela perché ha “vinto” il Grande Fratello (e ha ragione): le sue nuove dichiarazioni al termine del reality show.blogtivvu

Beatrice Luzzi: “Lasciai la tv per i miei figli, ora sono grandi. Vorrei condurre uno show al femminile” - Beatrice Luzzi si racconta in un'intervista al settimanale Chi, in cui ripercorre la sua esperienza all'interno della Casa e parla anche delle scelte che ...fanpage

Grande Fratello, ex inquilino senza filtri: “Sicuramente ero uno dei potenziali vincitori, ma…” - In una recente intervista, un ex concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare ad una rivelazione inedita.tvdaily