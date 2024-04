Basket serie D | amara retrocessione Il Vela porta la capolista Lucca ai supplementari Ma non arrivano i due miracoli necessari a salvarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024)viareggio 73 libertas77: Albizzi 20, Ghiselli 9, Plaia, Taylor 7, Simonelli L. 10, Romani, Bo 19, Biagiotti 5, Simonelli F., Lopes Siera 3. All. Bonuccelli N. LIBERTAS: Canciello 15, Servadio, Mattei 3, Fracassini 9, Lombardi 3, Piercecchi 2, Morello 6, Guidi 15, Cecconi 24, Brunelli, Tonacci. All. Romani. Arbitri: Sferruzza di Firenze e Luciano di Altopascio. Note: parziali 16-14; 31-31; 46-56; 69-69; t. s. 73-77. Tiri liberi Viareggio: 24/36;:14/25. VIAREGGIO – Occorrevano dueper; non n’è arrivato nemmeno uno e il, nonostante il suo buon girone di ritorno, è retrocesso senza nessuna speranza, almeno al momento, in un ripescaggio: con la sua terzultima posizione non ha diritto alla domanda ...