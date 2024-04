Basket serie c Giornata amara per San Marino e Santarcangelo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Titans ko con Foligno 57-60 nella 15ªdi ritorno diC umbro – marchigiana. Gli uomini di Millina pagano a carissimo prezzo un quarto periodo fisicamente durissimo con soli 7 punti a referto, con la gara che lentamente scivola dalla parte di Foligno dopo il 50-50 del 30’. Il tabellino: Borello ne, Gamberini 15, Frigoli 4, Macina 3, Fusco 11, Botteghi ne, Dini ne, Felici 9, Pesaresi 15, Monticelli, Gasperoni ne. All.: Millina. Biancazzurri di nuovo in campo domani sera: al Multieventi arriva Porto Sant’Elpidio (ore 21). Nei playout di C emiliano-romagnola, girone P3, gli Angels vanno ko a Casalecchio col Cvd dopo un supplementare (76-70). I clementini sprecano il vantaggio negli ultimi minuti, col Cvd che impatta negli ultimi possessi (63-63 al 40’) e nell’overtime mostra maggiore lucidità. Il tabellino: Saltykov 1, Conti 33, Benzi 3, Mari ...