Basket serie b BCB lotta | ma Livorno è un osso troppo duro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pielleprima e imbattuta nel girone di ritorno, Brianza Casainper entrare nelle otto ma in evidente calo dopo le sconfitte con Rieti e Avellino e quattro in tutto nelle ultime cinque partite. Oltre a questo bisogna aggiungere l’addio inatteso sul gong di mercato di Alessandro Ceparano che va a giocarsi le sue chance nello spicchio finale di stagione a Nardò, in A2. Viste le premesse si profilava una trasferta impegnativa e, per certi versi proibitiva che però i brianzoli hanno saputo affrontare col piglio giusto restando in scia dei toscani di casa fino alla prima metà del terzo quarto (26-26 al 10’, 51-48 al 20’) prima di subire il break di 11-0 che spacca in due la partita. Che coach Lombardi ha letto così. "Arrivavamo in casa della prima in classifica dopo una settimana molto complicata e in condizioni ...