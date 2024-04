Basket | Olimpia Milano | battere il Maccabi e poi sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si disputa tra domani e venerdì l’ultimo turno della regular season dell’Eurolega 2024 e per l’EA7 Emporio Armanile chance di conquistare un posto nei play in sono legate a un filo sottilissimo. I ragazzi di Ettore Messina sfideranno, infatti, ilTel Aviv a Belgrado, ma vincere potrebbe non bastare. Mentre Melli e compagni saranno sul parquet della Stark Arena, infatti, un orecchio sarà rivolto alla classica radiolina per sapere cosa sta accadendo a Istanbul. Perché anche battendo gli israeliani, peri play in sarebbero un’utopia se l’Efes dovesse vincere in casa la sfida (non impossibile) contro la Stella Rossa Belgrado. Se l’EA7 dovesse vincere e l’Efes perdere, allora tutto sarebbe rimandato a venerdì sera, quando Tonut e compagni dovranno tifare Valencia sul campo del Partizan Belgrado. Solo con i ko di Efes ...