Basket maschile - Serie B» interregionale | l’iniziativa I ragazzi del baskin al match del Bcl

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non c’è stato soltanto il successo su Campus Varese a mantenere ancora le speranze, per lo meno del secondo posto, per qualificarsi ai play-off per la "B" nazionale. Ad impreziosire il pomeriggio di domenica scorsa al "Palatagliate", per Bcl, a dare sostanza e di quella vera, a trasformare una partita diin un vero spettacolo, sono stati iche praticano il. All’interno della settimana che ha visto celebrare il 2 aprile come la giornata mondiale dell’autismo, il Bcl ha invitato, per ilcontro Campus Varese, le più importanti società didel territorio. Erano presenti i Galaxy, gli Warriors ed il Cefa Castelnuovo. Per ilball Club Lucca è stato un vero onore ospitare questi. Un grazie, da parte del club, va anche al Campus ...