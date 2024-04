Basket giovanile | due belle prove ma altrettanti ko in volata Under | Zotti non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo la sosta di Pasqua dedicata ai torni internazionali, sono tornate in campo nei tradizionali gironi le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015. L’17 Eccellenza ha perso in casa di misura contro la quotata Borgomanero, corsara per 66-67 ribaltando il passivo nella seconda metà di gara. La reazione biancorossa è arrivata troppo tardi e il sorpasso decisivo è sfumato soltanto all’ultimo possesso. I biancorossi sono così costretti a fermarsi, nonostante i 14 punti di. Doppio impegno, invece, per l’15 Eccellenza, che ha vinto nettamente contro Fidenza per 87-51 (21 punti per Rusticali), ma è stata costretta a cedere di un soffio (66-69) contro i bolognesi della Sg Fortitudo: ancoraprotagonista di una prova importante ma sfortunata (19 punti e 14 rimbalzi).