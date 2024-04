Basket dr1 La Grifo può sorridere L’International no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ancora un successo per la, che continua la sua corsa per evitare l’ultima piazza, mentre l’Easy Car International ferma la sua corsa vincente con la sconfitta per mano dell’Artusiana Forlimpopoli. Seconda vittoria di fila per lacon al timone coach Tampieri, con i biancoblu che vincono per 81-73 in casa del Gaetano Scirea. Una gara combattuta che laha risolto con un break nell’ultimo quarto, portando a casa due punti preziosi grazie a Signorini (21 punti), Laghi (20) e Schillani (13). Niente da fare perche cede per 67-81 tra le mura amiche all’Artusiana, mancando l’avvicinamento alla zona playoff. Le prove di Baldassarri (29) e Poli (14) non bastano alla squadra di coach Serio, autrice di qualche errore difensivo di troppo.scenderà in campo venerdì ...