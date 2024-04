Basket B Nazionale | arriva un importante sostegno finanziario in previsione dell’acquisto di una quota di maggioranza in estate Andrea Costa | c’è Perez per l’aiuto economico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Unnel presente, con uno sguardo inevitabilmente al futuro. Le casse societarie dell’respirano grazie all’accordo stipulato tra il club biancorosso e il dottor Cristian Manuel, ex campione mondiale di nuoto pinnato e Ceo della Cmp Global Medical Division, autore di unnei confronti della società biancorossa attraverso una iniziativa strettamente personale, slegata dalle attività della sua impresa. Unche, come riferisce la società, permetterà di concludere serenamente la stagione. "Ho avuto modo di conoscere i ragazzi che come me condividono i più sani valori dello sport e stanno facendo una splendida stagione. Il mio aiuto alla squadra vuole essere una ...