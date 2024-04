Baseball serie A New Rimini | è ufficiale l’arrivo di Luca Pulzetti | Emozionante giocare nella squadra della mia città»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A dieci giorni dal via Newufficializza, innesto di qualità reduce da una carriera con scudetti e vittorie passata a San Marino. Per lui, che compirà 30 anni il prossimo 15 aprile, grande familiarità nei ruoli di interbase e terza base. "Con San Marino – dice– è terminata una lunga e bellissima storia sportiva e di amicizia, ora ne comincia un’altra con Newe sono molto motivato. Conosco bene il general manager Mario Chiarini, mi ha allenato ed è stato mio compagno dia San Marino, ci siamo parlati spesso in questo periodo e ho sentito il desiderio forte di Newdi avermi come un loro giocatore. Certo, è una dimensione diversa, siamo neopromossi e miriamo alla salvezza e mi impegno a portare il mio contributo. Sono ...