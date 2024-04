Barzaghi | «Inter | sdoganato un concetto Frattesi? Numeri da punta»

(Di mercoledì 10 aprile 2024)si è espresso sull’e su, che continua a segnare gol decisivi nel finale di partita. Il giornalista conferma un dato. TABELLE E? Matteoa Sky Sport commenta così il momento dei nerazzurri: «Anche i giocatori con le reazioni sui social hanno iniziato a sdoganare ildella stella. La squadra è consapevole di essere ad un passo da un grande obiettivo, la seconda stella. Grande sforzo per vincere ieri. Poteva tranquillamente anche pareggiare visto il distacco dal Milan secondo, ma fino all’ultimo c’era una forte volontà di confermare il +14 sul Milan. Ma non ci sono tabelle. Ivanno a rendere tutto più gustoso per i dirigenti dell’, che hanno costruito questa squadra....

Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la stagione dell’Inter dando – su tutti – tre nomi in particolare e spiegandone ... (inter-news)

L’Inter ha rimontato l’Udinese nel finale grazie alla rete di Frattesi. Il centrocampista, in stagione, non è nuovo a gol decisivi. L’analisi di Matteo Barzaghi , in collegamento su Sky Sport NUMERI ... (inter-news)

Barzaghi: "Vittoria in zona Frattesi, investimento che ha reso in stagione fantastica" - Barzaghi: 'Vittoria in zona Frattesi, investimento che ha reso in stagione fantastica' L'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi commenta la vittoria numero 26 in campionato dell'Inter: 'Quella con l’Udi ...informazione

Inter, Frattesi ancora decisivo nel recupero: 4 punti guadagnati con Verona e Udinese - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter, Frattesi ancora decisivo nel recupero: 4 punti guadagnati con Verona e Udinese ...sport.sky

L’Inter lavora sul fronte societario e sui rinnovi di capitano e vice; ecco cosa filtra sulla cessione di un big - Sono giorni caldi per i nerazzurri non tanto a livello di campo quanto su aspetti extra. L’Inter in questi giorni si sta preparando al match di Udine che si giocherà lunedì sera: la squadra vuole ragg ...calcioblog