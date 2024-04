Barak | Dobbiamo superare il turno a ogni costo Io adesso sto bene | siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 - Uno degli uomini viola più attesi alla Doosan Arena di Plzen è senz'altro Antonin. Un po' perché nativo della Repubblica Ceca e molto conosciuto in patria anche per essere un calciatore della Nazionale, un po' perché per la Fiorentina rappresenta l'uomo di coppa avendo segnato diversi gol pesanti. Indimenticabile quello nei supplementari a Basilea, che consegnò la finale di Praga dello scorso anno. Ma anche in questa stagione ha realizzato la rete del sorpasso al Maccabi Haifa in pieno recupero. Insomma, una sorta di talismano per Vincenzo Italiano in questa competizione. "partiti meglio con la squadra rispetto allo scorso anno - spiegain conferenza stampa accanto a mister Italiano -, io personalmente no perché sono stato fuori a lungo. Mi è servito del tempo per essere pronto e competitivo. ...