Bagatta | «Inzaghi | all’Inter due anni fantastici! A chi accusa dico una cosa»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Qualcuno ancora prova a svalutare l’ottima stagione dell’Inter sottolineando l’eliminazione della Champions League. Guidoprova a far crollare le accuse. VINCERE NON È TUTTO – Guido, ospite nel salotto della trasmissione sportiva di Sportialia, difende l’Inter e Simonesull’argomento Europa: «Ovviamente meglio non perdere una partita contro l‘Atletico Madrid, ma non è quella la partita che fare un allenatore. In più bisogna pensare a quello che ha fatto lo scorso anno in Champions League. Quest’anno l’Inter ha vinto il campionato, con una distanza quasi ‘napoletana’ in riferimento a quanto accaduto la scorsa stagione. Direi che tirando una riga quelli disono stati due. Anche perché io lo ...