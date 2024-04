Ayle | il rapporto con Lucia ad Amici 23 e chi potrebbe vincere il talent

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è stato uno dei grandi protagonisti di23. E’ stato eliminato durante la prima puntata del serale ma sicuramente ha conquistato una buona fetta di pubblico. Il cantautore ha rilasciato un’intervista a comingsoon. Qui si è raccontato parlando del suo percorso, dei legami speciali fatti all’interno del programma, dei suoi sogni nel cassetto e molto altro ancora. Vediamo che cosa ha dettosi racconta dopo l’eliminazione da23ha spiegato che quella di23 è stata un’esperienza bellissima e che lo ha fatto crescere molto. Secondo lui è partito svantaggiato rispetto a chi era dentro da un mese. Inizialmente ci è voluto del tempo per ambientarsi però non ha nessun rimpianto. Il momento più bello perè stato quello ...

