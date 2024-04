(Di mercoledì 10 aprile 2024)in un’occasione,nell’altra. Può sembrare un ossimoro, maè stato sia l’uno che l’altro nello spazio di 90 minuti. Il portiere ex Milan è stato protagonista di una serata negativa, ancora una volta inLeague. I tifosi parigini avranno rivissuto, sicuramente, quanto accaduto contro il Newcastle, una serata atroce con un netto 4-1, nella qualefu protagonista in negativo. PSG-Barcellona, duegravi diQuesta sera il copione si è ripetuto. Già protagonista di un’uscita avventurosa fuori area poco prima, nella quale era stato graziato da un rimpallo,si è ripetuto con un’uscita avventata sulla rete del vantaggio dei blaugrana. Trivela di Yamal, velenosa e tagliente dalla ...

Avventato e impaurito, l’ossimoro Donnarumma: 2 errori fatali, in Champions gli tremano le mani - Due errori in PSG-Barcellona: Donnarumma protagonista in negativo nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League ...calcioweb.eu