Aversa | concluso con successo il corso di pizzaiolo per persone con disabilità

All'Antica pizzeria da Michele si conclude il corso per pizzaioli pensato per le persone con disabilità - Aversa- Si è tenuto nei giorni scorsi all’Antica Pizzeria da Michele, ad Aversa, l’evento di chiusura del corso per pizzaioli pensato per persone con disabilità e promosso dall’associazione “Logos ...superabile

CONTINUA DAL LONTANO 1983, LA PARTECIPAZIONE DELLA “MENDITTO’S BAND” DI CASALUCE, ALLA FESTA DEI “VATTIENTI DELLA MADONNA DELL’ARCO” - La Menditto’s Band, è stata fondata nel 1983 dal Maestro Salvatore Menditto, coadiuvato dal fratello Antonio e dal co-fondatore Gianni Riccardo. Successivamente si sono aggiunti al gruppo i percussion ...informazione

Elezioni. Il centrosinistra cerca compattezza: summit con 6 gruppi - Il Pd: "Una proposta politica progressista è possibile. Le forze politiche e civiche si preparano a convocare una riunione organizzativa e politica del tavolo di coalizione la prossima settimana" ...casertanews