Auto contro muretto per evitare un cane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Unmi ha attraversato la strada". Così il conducente d’istinto ha sbandato, andando a finire la propria corsaildi un ponte che passa sopra il Canale Vacchelli in via del Fante, e rischiando di finire nel corso d’acqua. L’incidente si è verificato lunedì poco dopo le 18, quando una Ford Fiesta che stava dirigendosi verso Santo Stefano, condotta da un 24enne con a bordo un coetaneo e una ragazza di 17 anni, ha affrontato la curva che porta sul ponticello che supera il canale e immette al superamento della ferrovia. A quel punto, secondo quanto raccontato alla Polizia locale intervenuta per i rilievi, il guidatore si è trovato davanti un grosso. D’istinto, perd’investirlo, ha sbandato sulla propria sinistra, andando a terminare la corsala ...