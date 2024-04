aumentano i casi di Dengue in Italia : gli ultimi ad essere contagiati sono una coppia di Magione, a Perugia , come ha reso noto il sindaco, Giacomo Chiodini. I due avrebbero contratto la malattia ... (fanpage)

AGI - "Morbillo, cosa può fare il singolo? Se non si è stati vaccinati o non si è fatta la malattia o si hanno dubbi in merito, basta chiedere al proprio medico curante la prescrizione per l'esame ... (agi)

In oc casi one del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato con una cerimonia a Piazza del Popolo alla presenza di importanti figure istituzionali, sono stati resi noti ... (orizzontescuola)

Aumentano i casi di Cyberbullismo (+70%) e adescamento online di minori - In occasione del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato con una cerimonia a Piazza del Popolo alla presenza di importanti figure istituzionali, sono stati resi noti dati ...orizzontescuola

Cosa si intende per abitazione principale in caso di locazione - Ho casa di proprietà, ma sono stata trasferita per motivi di lavoro in un'altra regione e ho avuto necessità di abitare in affitto. Non ho trasferito la residenza perché il contratto di lavoro era a t ...corriere

Dengue, Oms Europa: “In Italia oltre 100 casi da inizio anno” - (Adnkronos) – “Dall’inizio del secolo, il numero di casi segnalati di Dengue è aumentato di 8 volte”. E il virus ora colpisce “oltre 130 Paesi, inclusa l’Italia, che ha segnalato oltre 100 casi dall’i ...padovanews