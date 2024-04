Auguri Roberto Carlos | l’Inter celebra il compleanno dell’ex terzino!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024)oggi compie gli anni. Ilbrasiliano, il migliore della storia nel suo ruolo, ha giocato per una stagione anche nel. TANTI? Una stagione perin nerazzurro, quella 1995-96, condita da 30 presenze e cinque reti. Il clubi 51 anni del grande exbrasiliano, scrivendo: “Una stagione in nerazzurro che non ci farà mai dimenticare il suo sinistro“. E come dimenticarlo, il più grandesinistro di sempre. Dopo l’esperienza alla Beneamata si affermò nel Real Madrid e nella Nazionale brasiliana vincendo tutto. Anche la redazione di Inter-News si aggiunge agliper il brasiliano. Una stagione in che non ci farà mai dimenticare il suo ...