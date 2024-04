Augsburg- Union Berlino – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 aprile 2024)cercheranno di tornare a vincere in Bundesliga quando si affronteranno alla WWK Arena venerdì 12 aprile sera. L’ultima volta che si sono affrontate, cinque mesi fa, le due squadre si sono dovute accontentare di una parte del bottino, pareggiando 1-1 allo Stadion An der Alten Forsterei. Il calcio di inizio di è previsto alle 20:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver vinto quattro partite di fila tra il 25 febbraio e il 16 marzo, segnando 12 gol, l’non è riuscito a vincere le ultime due partite di Bundesliga contro FC Koln e Hoffenheim. I Die Fuggerstadter si sono dovuti accontentare di un pareggio casalingo per 1-1 con il Koln, prima di ...