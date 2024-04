AttraIAmo il Futuro | l' eccellenza delle filiere produttive del Sistema Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “il- L'” si inserisce tra le iniziative di apertura della settimana che dall'11 al 17 aprile accompagna la celebrazione della prima giornata del Made in Italy, il prossimo 15 aprile, istituita dal MinisteroImprese e del Made in Italy per celebrare la creatività e l'na. L'evento, nato dalla partnership tra FuturItaly, Camera di Commercio di Roma, Banca Popolare di Sondrio, RSM Italy e FIPE Confcommercio, coinvolge importanti player finanziari e del mondo produttivo. L'evento si terrà alla Camera di Commercio di Roma, sala del tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra) giovedì 11 aprile alle 16.30. In apertura, gli interventi di Pietro Abate, Segretario Generale CCIAA di Roma, ...