Attacco personale vergognoso | Furfaro attacca Bocchino | scoppia la lite in tv | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A Di Martedì va in onda uno scontro duro tra il piddino Marcoe Italo. Nella puntata andata in onda martedì 9 aprile al centro del dibattito ci sono le inchieste che stanno travolgendo la sinistra. Dalla Puglia fino in Piemonte è ormai chiaro che è cascata la superiorità morale dei progressisti imbrigliati in indagini per voto di scambio. E cosìappare nervoso in studio. E per portare un po' d'acqua al mulino dema testa bassa: "Lei in passato è stato indagato, è finito sotto inchiesta, si è mai dimesso?". Il più tragico degli autogol. Infattiribatte subito: "Guardi mettiamo le cose in chiaro. Il suo è un", è la premessa di. Poi ...