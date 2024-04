Atp Montecarlo | quando giocano Jannik Sinner | Musetti e Sonego? Avversari e orario – Dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024), ma anche Lorenzoe Lorenzo. L’Italia è la nazione più rappresentata agli ottavi di finale del Masters 1000 disui campi in terra rossa del Principato. La data è da circoletto rosso sul calendario: giovedì 11 aprile 2024 si può scrivere un’altra pagina di storia del tennis azzurro. Certo, i tre tennisti diversi hanno aspirazioni diverse, anche per via dell’o che si trovano di fronte.-Struff Perovviamente l’obiettivo è superare un altro turno: il grande obiettivo è raggiungere almeno la semifinale, per confermarsi alla posizione numero 2 del ranking Atp ed evitare il sorpasso di Carlos Alcaraz in classifica (qui la spiegazione). Il suoo, il tedesco Jan-Lennard ...