Atp Montecarlo | Lorenzo Sonego agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'azzurro, numero 57 del mondo e in tabellone come lucky-loser, mette ko il canadese Felix Auger-Aliassimeavanzadi finale del torneo Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 57 del mondo e in tabellone come lucky-loser, dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, supera il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 35 del