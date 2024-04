Atp Montecarlo | Jannik Sinner asfalta Korda e la terra rossa | finisce 6-1 6-2

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cambia la superficie, non lo spettacolo:domina all’esordio al Masters 1000 dito con un netto 6-1 6-2, non c’è mai stata partita. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.