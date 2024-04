ATP Montecarlo 2024 | ottimo esordio di Sinner | Sonego sfrutta l’occasione Fuori Rublev | avanti Medvedev e Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Buona, anzi buonissima, la prima sul rosso di Jannik. Il numero due del mondo domina all’nel Masters 1000 dil’americano Sebastian Korda con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e un quarto di gioco ed ora affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, che aveva già staccato il biglietto per gli ottavi nella giornata di ieri con il successo sul croato Borna Coric. Una giornata decisamente positiva per il tennis italiano, visto Lorenzoal meglioe vola anche lui agli ottavi di finale. Ripescato come lucky loser per il ritiro di Alcaraz, il piemontese, proiettato già anche al secondo turno, ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime in due combattuti set per 6-4 7-5, riuscendo a fare sua la sfida al sesto match point in un interminabile ...