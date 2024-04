ATP Montecarlo 2024 oggi in tv | ordine di gioco 10 aprile | programma | streaming | italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024), mercoledì 10, giornata di secondo turno nel Masters1000 di. Sulla terra rossa del Country Club scopriremo gli altri giocatori qualificati agli ottavi di finale e in casa Italia ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che proveranno a raggiungere Lorenzo Musetti nel turno citato, vista la vittoria del toscano ieri contro il francese Arthur Fils. Sinner dovrà vedersela contro lo statunitense Sebastian Korda, dominante ieri contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Una prestazione convincente dell’americano, al cospetto di un giocatore capace di spingersi alla Finale di questo torneo nel 2022. Sarà quindi una partita complicata per Jannik, trattandosi del suo esordio in singolare sul mattone tritato dopo quasi un anno. Discorso un po’ diverso per Sonego. Il torinese è entrato in tabellone da lucky loser, ...