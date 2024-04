ATP Montecarlo 2024 | attesa per il debutto di Sinner Sonego vuole sfruttare l’occasione | in campo anche Medvedev e Rune

Sinner-Korda oggi in tv, ATP Montecarlo 2024: orario, programma, streaming - Oggi, mercoledì 10 aprile, Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club l'altoatesino (n.2 del mondo) affronterà un match non semplice contro ...oasport

Sinner oggi in campo a Montecarlo contro Korda: come vederlo in tv e streaming - Jannik Sinner debutta oggi nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Sebastian Korda nel secondo match in programma il 10 aprile sul campo Ranieri II ...adnkronos

LIVE Sinner-Korda, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: esordio complicato sulla terra rossa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il fenomeno azzurro, che ha usufru ...oasport