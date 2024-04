Atp di Montecarlo | Sinner esordisce con una splendida vittoria | avanti agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Jannikavanza senza problemididel torneo Atp Masters 1000 di. Il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera agevolmente il 23enne statunitense Sebastian Korda, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e 14 minuti.affronta ora il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 del mondo, reduce dal successo sul croato Borna Coric per 7-6 (7-2), 6-1. L’unico confronto diretto è andato in scena poche settimane fa a Indian Wells:si è imposto per 6-3, 6-4. (Fonte Adnkronos) Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatpfinals.com