Atp di Montecarlo | Musetti vola agli ottavi di finale | lo attende Djokovic

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Vince di carattere e determinazione Lorenzo. Il tennista toscano si porta a casa la vittoria con Arthur Fils, all’esordio nell’Atp di. L’Azzurro vince per due set a zero (6-3, 7-5). Conquista glidi: “Penso di aver giocato una delle partite migliori della stagione. Per questo – ha aggiunto, come riporta supertennistv.it – ho comandato abbastanza il gioco a parte ildi partite quando lui è andato sotto 6-3, 5-2, ha spaccato la racchetta poi ha reagito”. “E’ un bravo ragazzo e un atleta straordinario, fisicamente è molto forte per la sua età – ha detto ancorariferendosi all’avversario appena battuto -. Penso che non abbia ancora giocato tante partite sulla terra battuta nel circuito ma nella ...