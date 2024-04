Atletico Madrid-Borussia Dortmund Champions League | 10-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Malen indisponibile

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ha vissuto probabilmente il punto più alto della sua stagione nel ritorno degli ottavi di finale di, quando ha compiuto l’impresa di rimontare ed eliminare l’Inter. Per il resto, la stagione dei Colchoneros non è stata esaltante: qualche notte speciale, come quelle che hanno regalato due derby col, entrambi al InfoBetting: Scommesse Sportive e