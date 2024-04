Atletica | montepremi per chi vincerà l’oro alle Olimpiadi! Novità assoluta a Parigi 2024

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per la prima volta nella storia, una Federazione Internazionale assicurerà una chi conquisterà la medaglia d’oro. World Athletics ha infatti garantito un assegno da 50.000 dollari statunitensi (circa 48.000 euro) a chi salirà sul gradino più alto del podio nelle gare dileggera a. Si tratta dunque di una borsa complessiva di 2,4 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro) da spartire tra i vincitori dei 48 eventi in programma. Un ulteriore incentivo oltre alla gloria imperitura del trionfo a cinque cerchi. Va puntualizzato che per ciascuna staffetta sono previsti 50.000 dollari, che andranno suddivisi tra i vari componenti. Va annotato che questa somma si aggiungerà agli emolumenti garantiti dai Comitati Olimpici delle singole Nazioni. ...

Il 7 giugno prenderanno il via gli euro pei di Atletica , in programma a Roma fino al 12 giugno . A disposizione un montepremi di 500 mila euro , da dividere in dieci risultati top in bonus da 50 mila ... (sportface)

Parigi 2024, per la prima volta la Iaaf verserà premi in denaro ai vincitori di ori olimpici - Una svolta che si preannuncia storica, mai avvenuta in nessuna edizione a cinque cerchi del passato. Il presidente della Federazione internazionale Sebastian Coe: "E per Los Angeles 2028 ci impegnerem ...gazzetta

Storica decisione di World Athletics: 50 mila dollari ai campioni olimpici di Parigi - L’Atletica mondiale fa la rivoluzione: sarà la prima federazione mondiale ad assegnare premi in denaro L’Olimpiade entra in una nuova era. Finita da un quarantennio quella del dilettantismo puro, ora ...repubblica

Premi in denaro alle Olimpiadi, è una svolta storica: quanto guadagneranno le medaglie d’oro - Premi in denaro alle Olimpiadi di Parigi per chi vincerà la medaglia d’oro. Tutti i campioni guadagneranno 50mila dollari nell’Atletica leggera.fanpage