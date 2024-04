Atletica | a Savona l’esordio stagionale di Simonelli nei 110 ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La stagione outdoor di Lorenzopartirà da, dove il 15 maggio è in programma il Memorial Ottolia. È tanta la curiosità di vedere all’opera nei 110hs il 21enne, argento mondiale dei 60hs indoor il mese scorso a Glasgow, battuto soltanto dal primatista del mondo Grant Holloway. I record italiani in successione (quattro in cinque settimane) fino al 7.43 della finale mondiale in Scozia hanno dato una nuova dimensione internazionale all’sta romano, che nella stagione all’aperto potrà dare la caccia al record italiano di Paolo Dal Molin (13.27 nel 2021) oltre che al personale di 13.33 dello scorso anno. L’impegno disarà la prima tappa del suo percorso nei 110hs, che nelle settimane successive lo porterà sui palcoscenici di prestigiosi meeting all’estero, con l’obiettivo di farsi trovare nelle ...