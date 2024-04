Atl Madrid-Borussia Dortmund 2-1 | in gol De Paul e Lino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Vince l’Atletico, che nonostante le diverse occasioni da gol non va oltre il 2-1 contro undifensivamente fragile ma ancora vivo in ottica qualificazione. Al momentaneo doppio vantaggio firmato nel primo tempo da Derisponde negli ultimi dieci minuti di partita il subentrante Haller. Dopo appena cinque minuti di gioco è l’Atletico a trovare il vantaggio, sfruttando il clamoroso errore in uscita palla di Kobel e Maatsen che favoriscono la conclusione agevole di De, liberissimo di siglare l’1-0. Confusione tra le fila degli uomini di Terzic, con la squadra di Simeone in controllo di gioco e avversari nel primo terzo di gara. E’ proprio al 32? che arriva il raddoppio dei colchoneros, ancora con un ...