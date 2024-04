Atenei in rivolta Scatta lo sciopero | Basta accordi con Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Stop alle collaborazioni scientifiche tra gliitaliani e Israele. Lo chiedono con una lettera 2.500 persone tra docenti, dottorandi e assegnisti, che in particolare vorrebbero bloccare il bando del Ministero degli Esteri per l’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Roma-Telche scade oggi. Ieri si è svolto unouniversitario a cui ha aderito anche il sindacato Usb. Al Politecnico di Milano gli studenti hanno occupato il rettorato per poco più di un’ora. Al Politecnico di Torino c’è stato un sit in; una ventina di componenti del comitato Palestina libera hanno fatto irruzione nella riunionedel Senato accademico dell’Università di Siena per chiedere di non partecipare al bando per il finanziamento di progetti congiunti di ricerca italo-israeliani. A Padova un centinaio di studenti è arrivato ...