Atalanta | Simone Panada | “A Liverpool la mia prima convocazione | un’emozione unica E quella maglia numero 43…”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 25 novembre 2020: una data storica per l’. Una delle tante imprese nerazzurre dell’era gasperiniana, ma con un sapore diverso dalle altre. Perché rifilare uno 0-2 alad Anfield è roba per pochi. Si potrebbe dire che i Reds erano a mezzo servizio, già con il primo posto in tasca e quindi con meno motivazioni. Non per questo però i gol di Ilicic e Gosens hanno meno valore storico. Sapore diverso, dicevamo. Per forza: quel giorno Anfield era vuoto, senza nemmeno uno spettatore presente sugli spalti. Restrizioni del periodo pandemico, oggi fortunatamente solo un lontano ricordo. Quel giorno nei ventitré che entrarono nella distinta c’erano anche dei giovani del settore giovanile: Matteo Ruggeri, che era già entrato nel giro dei pro, Giorgio Scalvini e. “Il mio ricordo più bello” sostiene il ...