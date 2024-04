Atalanta | in 23 convocati per Liverpool A casa solo Scalvini e Palomino

(Di mercoledì 10 aprile 2024)(Inghilterra). Tutti, tranne. L’è volata nella mattinata di mercoledì (10 aprile) su, dove giovedì alle 21 italiane (20 locali) affronterà i Reds nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daB.C. (@bc) A bordo del charter decollato da Orio al Serio 23 giocatori: unici esclusi i due sopracitati, il classe 2003 per l’infortunio rimediato contro il Napoli, mentre l’argentino è rimasto fuori dalla lista Uefa. Alle 17.15 locali (18.15 italiane) parleranno in conferenza stampa Sead Kolasinac e Gian Piero Gasperini. Attese anche indicazioni di formazione, con tanti ballottaggi ...

Zingonia. L’ Atalanta ritrova Charles De Ketelaere. Come previsto, c’è anche il belga nell’elenco dei convocati per la trasferta di Cagliari , partita che si disputerà domenica (7 aprile) alle ... (bergamonews)

Convocati Atalanta , la lista di Gasperini in vista della gara contro il Liverpool . Le scelte per i Quarti di Finale d’Europa League L’ Atalanta ha diramato la sua lista Convocati in vista della gara ... (calcionews24)

La Fiorentina vuol cogliere la pianticella del Rosario - Visualizzazioni: 167 La Fiorentina punta il giovanissimo difensore argentino Gimenez del Rosario Central: ecco un profilo. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina è in prima fila per ...calciostyle

convocati Atalanta, la lista di Gasperini per Liverpool - convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Liverpool. Le scelte per i Quarti di Finale d’Europa League L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in ...calcionews24

Atalanta, una notte per tornare Dea: come ci proverà a Liverpool - Ancora contrariati e delusi per sconfitta prova di Cagliari, la squadra di Gasperini arriva nella città dei Beatles per una sfida tanto affascinante quanto complicata ...tuttosport