Atalanta | Gasperini | «Non scegliamo un obiettivo | siamo qui per giocarcela»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) EUROPA LEAGUE. L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Liverpool: «In porta giocherà Musso. Klopp? Un esempio da seguire». Kolasinac: «Non vediamo l’ora di scendere in campo».

Thiago tifa Gasp e Italiano. Una spinta per la Champions - Allenamento al mattino, poi tutti davanti alla tv: per le sfide tra Roma e Milan, ma pure e soprattutto per Liverpool-Atalanta e Viktoria Plzen-Fioerntina: in palio c’è una prima fetta delle semifinal ...ilrestodelcarlino

Europa League – Milan-Roma, derby di fuoco. Atalanta assalto ai Reds Conference League – Fiorentina in discesa con il Viktoria su Sisal.it - Roma, 10 aprile 2024 – L’Italia diventa protagonista nel giovedì europeo. L’Europa League prevede due big match, nei quarti di finale della manifestazione, con le tre rappresentanti della Serie A. Si ...padovanews

SNAI – Europa League: Milan-Roma, febbre da derby Pioli avanti a 1,80, De Rossi insegue a 4,50 - A San Siro il primo atto della sfida tutta italiana dei quarti di finale: i giallorossi indietro (2,25 a 1,65) anche nel testa a testa per il passaggio del turno. Atalanta per l’impresa a Liverpool: ...padovanews