Assunzioni docenti di sostegno da I fascia GPS | presentato emendamento al decreto PNRR

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In corso di conversione è stato inserito unche consente l’assunzione, fino al 31 dicembre 2025, del personale già specializzato attingendo alle GPS, su posti relativi adautorizzate e non da concorsi per carenza di candidati. L'articolo .

Al via le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Chi supera la prova scritta, con un punteggio di almeno 70/100, accede alla prova orale. La prova orale ... (orizzontescuola)

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante il Question Time che si è tenuto in Commissione Cultura alla Camera, ha risposto, tra le altre, a due interrogazioni delle forze di opposizione (PD ... (orizzontescuola)

Salerno, un’estate calda per 4mila prof salernitani precari impegnati nel concorso - Un’estate di fuoco per circa quattromila prof precari salernitani. È corsa contro il tempo per l’avvio delle prove orali del concorso che consentirà l’assunzione ...ilmattino

Caos Assunzioni per asili e materne, il ministro Zangrillo: "Proroga delle graduatorie fino al 2027" - Un emendamento al decreto legge Pnrr prevede la proroga delle graduatorie in scadenza il prossimo settembre per l'assunzione di educatrici e insegnanti ...romatoday

Concorso docenti religione cattolica, informativa al Ministero: lo straordinario sarà bandito entro l’estate - Come riporta Anief, si è appena conclusa la riunione per l’informativa sul bando di concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola ...tecnicadellascuola