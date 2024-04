Assunzioni da GPS sostegno | Ciracì MiSoS | “Può essere scelta positiva per la continuità didattica e coprire le cattedre vuote al Nord”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Sarebbe auspicabile che passi l'emendamento sul ripristino art 59 assunzione prima fascia GPS, considerando i lunghi tempi burocratici dei concorsi docenti, procedere con le assunzione prima fascia GPSsui posti in organico di diritto con anno di prova e prova finale secondo ex art 59, soluzione che in questi anni ha dato i suoi buoni frutti dal punto di vista della tempistica”. L'articolo .