Asl Roma 3 | al via l’Agenda progetto Tobia al Grassi di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Al via presso l’Ospedaledidedicata al Centro, il servizio che offre alle persone con disabilità intellettiva o relazionale, che sono già in cura per la loro patologia specifica presso centri specializzati, l’opportunità di accedere alle procedure diagnostiche utili a prevenire e curare le patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti. Attivo da anni al San Camillo Forlanini di, il Servizioè diventato operativo negli ultimi mesi, oltre che nella Asl3, anche in tre strutture ospedaliere della Capitale: San Giovanni Addolorata, Sant’Andrea e Policlinico Tor Vergata, e nelle due Asl di Rieti e Frosinone. La Asl3 è la prima Asl ...