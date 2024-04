Ascolti tv martedì 9 aprile | La signora delle rose | Belve | Real Madrid-Manchester City | Le Iene

(Di mercoledì 10 aprile 2024)tv2024: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2024? Su Rai 1 è andato in onda La. Su Rai 2. Su Rai 3 Petrolio. Su Rete 4 È sempre cartabianca. Su Canale 5. Su Italia 1 Le. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv...

Ascolti tv martedì 2 aprile 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Ti odio anzi no ti amo” contro “ Juventus-Lazio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, martedì 2 aprile ... (superguidatv)

Ascolti tv martedì 2 aprile 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Ti odio anzi no ti amo” contro “ Juventus-Lazio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, martedì 2 aprile ... (superguidatv)

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri , martedì 2 aprile 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film ... (ascoltitv)

Scontro su par condicio, opposizione protesta: modifiche inammissibili: Piu' dubbiosi invece gli azzurri sulla possibilita' di sfumare il testo dellAgcom sul punto che investe la ponderazione dei tempi per fascia oraria e per ascolti, oggetto di emendamenti da parte in ...

Luas: prosegue a Senigallia il corso 'Il sapore della musica': Martedì 9 aprile 2024, dalle ore 16,30 presso l'Auditorium San Rocco di Senigallia, proseguirà per ... Nel corso della lezione verranno proposti filmati e ascolti tratti dalla produzione musicale dei ...