Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 9 aprile 2024

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La Signora delle Rose ha totalizzato 2579 spettatori (13,25% di share); la partita di calcio di Champions League: Real Madrid-Manchester City su Canale5 ha conquistato in media 4210 spettatori (share 19,68%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1463 spettatori (9,77%). Su Rai2 il programma Belve ha realizzato 2213 spettatori (12,55%), mentre la puntata di Petrolio su Rai3 ne ha avuti 349 (1,64%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 671 spettatori (4,50%) e su La7 la puntata del programma ...

