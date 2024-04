Ascolti tv | Champions vince il prime time Belve con Fedez al 12 | 6%

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 (Adnkronos) – La partita diLeague Real Madrid – Manchester City, trasmessa da Canale 5, ha vinto ildi ieri sera con 4.210.000 telespettatori e uno share del 19,7%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'La signora delle rose' visto da 2.579.000 telespettatori, (share del 13,3%). Terzo posto per Rai2 con '' che ha ottenuto 2.213.000 telespettatori e uno share del 12,6% con punte fino al 16% di share. Tra gli ospiti della puntata anche, che ha parlato del caso Balocco e della separazione con Chiara Ferragni. Risultati in crescita rispetto all'esordio della scorsa settimana quando il programma condotto da Francesca Fagnani aveva registrato il 10,4% di share. Fuori dal podio su Italia1 il programma 'Le Iene' ha totalizzato ...