Aruta | “Napoli | punterei tutto su Conte”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sossio, ex calciatore del Frosinone, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Ilhada perdere contro il Frosinone. Lottano per due situazioni diverse, ma gli azzurri sono in piena crisi dopo aver perso la Champions. Le squadre piccole ora hanno più mordente e più fame, potrebbero approfittarne al Maradona, dove tante hanno tolto punti al. In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero svoltare: mentalmente può dare tanto per la continuità ed inseguire il miracolo Champions League. Sulla carta non ci sarebbe partita, ma in questo momento il Frosinone può dare fastidio a chiunque”. “Osimhen può fare la differenza in 60 secondi, così come chi lo accompagna in attacco. Se ho mai fatto un gol come quello di Osimhen? Sì, uno simile contro la Casertana! ...