Artisti uniti contro la guerra in una mostra di mail art

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’epoca in cui le guerre, grandi e piccole, continuano a sconvolgere il mondo, un gruppo diprovenienti da ogni angolo del globo si unisce per esprimere un messaggio di pace attraverso l’arte postale. “Costruiamo un Muro alla” è il titolo di una esposizione diart che si terrà presso l’Oratorio della Chiesa di Sant’Anna a Pratola Serra (Av). L’inaugurazione è prevista per sabato 13 aprile alle 17:30. Curata da Antonio Manganiello e Antonio Centrella, questad’arte offre uno spaccato unico sulle molteplici facce della, da quelle che suscitano maggiore attenzione mediatica a quelle meno conosciute e “silenti”. L’arte postale, oart, è una forma di espressioneca che utilizza il sistema ...