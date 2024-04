Arti marziali Poker di medaglie per Wmac in Austria

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quasi 900 starter in due giornate di gare: questi i numeri dell’Internationaln State Championship organizzato dallaWorld a Wels, nel circondario di Salisburgo. Alla competizione ha preso parte anche una coppia di atleti ferraresi, capitanati come sempre dal maestro Mauro de Marchi, che si sono cimentati in 4 specialità dicentrando und’oro. Enrico Bulgarelli si impone nettamente nelle sue prove di hard style a mani nude e nelle forme creative con armi, staccando i propri avversari con punteggi inequivocabili. Sergio de Marchi bissa il risultato dello scorso anno nei kata tradizionali, conquistando il primo posto, per poi ripetersi nei kata creative a mani nude.

